Se questo è un ospedale | finestre rotte al Policlinico | infissi sigillati con le lenzuola

In questo ospedale lavora un infermiere robot : Infermieri e ingegneri fianco a fianco per progettare l’assistente robot del futuro. Succede nel corso di un progetto dell’università di Louisville e grazie al supporto della National Science Foundation, come ci racconta questo video realizzato per l’occasione. L’automa è stato sviluppato per supportare il lavoro del personale sanitario, in particolare le mansioni di routine, per lasciare agli infermieri il tempo e le ...