Previsioni Meteo Piemonte | nel pomeriggio maltempo diffuso | miglioramento da domani

Le Previsioni Meteo per la Toscana : domani tempo variabile e piogge sparse : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo fino al 23 novembre. domani variabile con possibilità di precipitazioni sparse e intermittenti su costa, Arcipelago e localmente sui rilievi appenninici settentrionali più frequenti dal tardo pomeriggio. Venti: deboli variabili nell’interno, fino a moderati occidentali sulla costa. Mari: mossi, fino a molto mossi al largo a nord dell’Elba dal pomeriggio. Temperature: minime in sensibile calo ...

Meteo Roma : Previsioni per mercoledì 20 novembre : Meteo Roma: previsioni per mercoledì 20 novembre Molte nubi nel corso della mattinata con tempo asciutto; acquazzoni sparsi al pomeriggio e nelle ore serali. Migliora nella notte. Temperature comprese tra +11°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 20 novembre Piogge o acquazzoni nella mattinata sulla costa e sul Basso Lazio, generalmente più asciutto altrove; nel pomeriggio come anche nelle ore serali, i fenomeni interesseranno ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : nuova forte perturbazione - il bollettino fino al 25 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: piogge diffuse anche a carattere temporalesco sulla Liguria, e neve sui rilievi a quote superiori ai 600-800 mt sul settore occidentale ed al di sopra dei 900-1000 mt su quello orientale, in graduale risalita nel corso della giornata; fenomeni intensi ed abbondanti sulla Liguria e Piemonte; dal ...

Previsioni Meteo : la settimana si apre col maltempo - ancora tanta pioggia e neve : Novembre che si sta confermando estremamente autunnale sull'Italia, come da anni non si verificava. Dopo un due mesi (settembre e ottobre) caldi e siccitosi, il mese di novembre sta restituendo tutto...

Previsioni Meteo 19 novembre - forte maltempo : piogge a Centro-nord e Campania - temporali in Sicilia : La perturbazione nr.7 del mese toccherà molte regioni con rischio di piogge intense e forti temporali, secondo le Previsioni di martedì 9 novembre. Nuove nevicate sulle Alpi e forte pericolo valanghe. Allerta rossa su parte dell'Emilia-Romagna e arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto.Continua a leggere

Meteo - le Previsioni di martedì 19 novembre. VIDEO : Le allerte si susseguono per precipitazioni molto intense (piogge in pianura e neve sui rilievi), venti forti e piena dei fiumi oltre il livello di guardia. martedì è atteso un nuovo fronte perturbato, l’ennesimo di questo piovosissimo mese di novembre. E’ stata diramata un’allerta arancione per la Liguria dove il maltempo sarà particolarmente intenso nel genovese e nell’entroterra. Probabili ripercussioni alla circolazione anche sull’autostrada ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : nubi e piogge nei prossimi giorni : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana. Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni insistenti su costa, Arcipelago e rilievi settentrionali, generalmente deboli e intermittenti sulle zone interne. Dal pomeriggio piogge in graduale cessazione sulle zone interne, mentre in serata le piogge insisteranno solo in Arcipelago e sulla costa meridionale. Venti: di Scirocco, deboli sulle zone interne, moderati su costa e Arcipelago. ...

Weather Radar dà Previsioni Meteo dettagliate con avvisi e radar in tempo reale : Weather radar è un'applicazione che fornisce informazioni meteorologiche orarie e giornaliere con la possibilità di consultare la mappa con il meteo in tempo reale e ricevere avvisi per condizioni meteorologiche come tempeste e uragani. L'articolo Weather radar dà previsioni meteo dettagliate con avvisi e radar in tempo reale proviene da TuttoAndroid.

Meteo Roma : Previsioni per martedì 19 novembre : Meteo Roma: previsioni per martedì 19 novembre Tempo instabile sulla Capitale con piogge sparse al mattino e anche nelle ore pomeridiane; la situazione Meteo non varierà in serata con precipitazioni estese anche alle ore notturne. Temperature comprese tra +13°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 19 novembre Tempo generalmente instabile nella giornata con piogge diffuse su tutto il territorio al mattino e al pomeriggio; fenomeni anche ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : settimana all’insegna del maltempo - il bollettino fino al 23 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: nuvolosità irregolare più consistente sulle aree alpine e prealpine con associati rovesci sparsi e qualche nevicata a quote superiori ai 900-1000 metri. Dal pomeriggio peggioramento su Liguria ed Emilia-Romagna con rovesci diffusi in estensione a Piemonte orientale, Lombardia e triveneto. In serata ...

Previsioni Meteo - maltempo senza sosta sull’Italia : altri due violenti cicloni in settimana [MAPPE e DETTAGLI] : Previsioni Meteo – L’Italia esce da un weekend di forte maltempo: tra le principali città, spiccano i 135mm di pioggia caduti a Viterbo, i 118mm caduti a Bologna, i 111mm ad Arezzo e ancora 95mm a Pisa, 92mm a Firenze, 88mm a Grosseto e 86mm a Caserta. Ma è nelle zone di collina e montagna che ha piovuto di più, sul versante tirrenico dell’appennino centro/settentrionale e soprattutto sulle Alpi orientali, tra Trentino Alto ...

Previsioni Meteo 18 novembre : maltempo non dà tregua - allerta rossa in 3 Regioni : Il maltempo non dà tregua: secondo le Previsioni meteo di lunedì 18 novembre atteso un peggioramento al Nord tra Levante ligure e Nord-Est. Temporali e rovesci in Sardegna e piove anche al Sud, tra Molise e Campania. allerta rossa domani su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.Continua a leggere

Meteo - le Previsioni di lunedì 18 novembre : La settimana inizia con il maltempo che continua a colpire quasi tutta l'Italia. Sarà allerta rossa in alcune zone dell'Emilia Romagna e della Toscana. lunedì di pioggia e temporali soprattutto tra Levante ligure e Nordest, in Sardegna, nelle regioni tirreniche e lungo l'Appennino. Qualche rovescio anche tra Campania e Molise. (IL Meteo) Le previsioni al Nord La giornata inizia con condizioni climatiche discrete al Nord, ma con tendenza a ...