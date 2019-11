Pd | Zingaretti | “Alle Regionali alleanze più larghe e competitive possibili”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) “Bisogna lavorare per costruire lepiù, che coinvolgano anche il civismo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, parlando delle elezioniin conferenza stampa al Senato. “Poi – ha aggiunto – lele decidono i candidati presidenti, in forte rapporti con i territori. Il Pd presenterà le sue liste ovunque, regioni e comuni, quando si deve combattere una battaglia va combattuta a viso aperto, con i propri uomini e le proprie donne” In Emilia Romagna tra i cittadini non deve nascere “la percezione di essere usati dalla politica romana. Non faremo questo errore. Lì il presidente sta costruendo la propria maggioranza e lo fa nel modo migliore” ha concluso. L'articolo Pd,: “Allepiùpossibili” proviene da Il ...

