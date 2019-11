Euro 2020 – Conclusi i gironi! Italia e Belgio uniche a quota 30 | tutte le squadre

Fonte : sportfair

(Di martedì 19 novembre 2019)a punteggio pieno, le big non steccano, il Galles passa con l’ultima vittoria:lequalificate adMartedì di grande calcio in giro per l’pa con l’ultima giornata dei gironi di qualificazioni ad. Tanti gol, partite emozionanti e gli ultimi verdetti che hanno regalato il quadro completo dellequalificate ai prossimipei.sono leduecon 10 vittorie in 10 gare, entrambe a valanga nell’ultima giornata con gli azzurri che hanno battuto 9-1 l’Armenia, mentre i ‘Diavoli’ hanno superato 6-1 Cipro. Francia, Spagna e Inghilterra passano come prime nei rispettivi gironi, anche la Germania che soffre, ma riesce a tenere dietro l’Olanda in uno dei gruppi più accesi. L’Ucraina si toglie lo sfizio di far passare il Portogallo come seconda, mentre il Galles, con l’ultima vittoria ...

RaiSport : Doppietta per #Zaniolo e sono 5! La diretta streaming, tutti i gol, gli highlights e le interviste di… - RaiSport : Il nono e ultimo lo gol lo mette a segno #Chiesa!! #ItaliaArmenia 9-1 Tutti i gol, gli highlights e le interviste… - OptaPaolo : 37 - L'#Italia ha segnato 37 reti in 10 partite nelle qualificazioni per Euro 2020 (3.7 di media a match), esattame… -