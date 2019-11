Danilo svela un clamoroso retroscena su Cristiano Ronaldo | “una volta mi ha detto che…”

Fonte : sportfair

(Di martedì 19 novembre 2019)e quel curiosissimo aneddoto su: il calciatore brasiliano spiazza tutti col racconto su CR7non ha mai nascosto una grande sicurezza di se stesso e, nei giorni scorsi è arrivata l’ennesima conferma della fiducia che il calciatore portoghese ripone in se stesso., compagno di squadra di CR7 alla Juventus, ha infattito nei giorni scorsi un aneddotto davvero curioso e simpatico riguardante proprio. Massimo Paolone/LaPresse “L’ho conosciuto al Real Madrid e l’ho ritrovato alla Juventus. Si applica al calcio in un modo maniacale, ciò dimostra come i successi non arrivino per caso. Unami hache, se avesse giocato con la Seleçao, adesso il Brasile avrebbe in bacheca cinque Coppe del Mondo in più“, ha dichiarato ai microfoni di Dazn dopo l’amichevole tra Brasile e ...

