PS5 | ecco come potrebbe essere il nuovo controller

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 18 novembre 2019) Unbrevetto Sony registrato in Giappone ci fa sognare il Dualshock 5 per PS5.possiamo vedere, infatti, stando alle ultime indiscrezioni trapelate e facendo un po' di supposizioni, ildi PlayStation 5 non sarà tanto diverso dall'attuale Dualshock 4. Tra le nuove caratteristiche che ci aspettiamo vi è la vibrazione aptica, grilletti capaci di opporre resistenza adattiva in base al contesto del videogioco, mentre per quanto riguarda il design estetico dovrebbepressoché uguale all'attualedi PS4.Stando all'ultimo brevetto Sony, infatti, le somiglianze sono molte, ma si nota subito l'assenza della Light Bar, in favore di un aumento delle dimensioni dei grilletti. Gli stick analogici saranno invece più piccoli, e sarà presente una porta USB.Leggi altro...

