Meglio di ogni altro lo smartphone pieghevole LG | potreste volerlo

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 18 novembre 2019) Cosa direste di un evetualeLG? Il mercato deglipieghevoli prenderà probabilmente il volo nel 2020 dopo le primissime esperienze che hanno riguardato il Samsung Galaxy Fold (acquistabile in Italia al prezzo di lancio di 2050 euro) e del Huawei Mate X (quest'ultimo vittima più didi alcune sbavature, non ancora risolte come dimostrato dal suo mancato arrivo al di là della madrepatria). Il ultimo c'è stato il Motorola RAZR, che non si trasforma in un tablet, ma vede ridotte le sue dimensioni generali per assumere le sembianze di un dispositivo a conchiglia. Sono tanti i brevetti che l'azienda coreana ha depositato: non vorrà essere da meno con loLG. Ildi LG, capace di allargarsi e registringersi Come riferito da 'nl.letsgodigital.org', si tratterà di un prodotto completamente diverso dai vari Samsung ...

pdnetwork : 'qui si respira un bel clima, quello di persone che vogliono cambiare il mondo e vorrei percepirlo ogni giorno, per… - ricpuglisi : Perché i leader dei partiti che sostengono un governo litigano in pubblico ogni giorno? Credono davvero di ottene… - piccvlastella : @ThisIsElleMinx ma cosa dici!!!!!!! loro sanno meglio di me cosa può succedere?????? non sono mica io quella con le me… -