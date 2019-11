Huawei potrebbe aver scelto di utilizzare fotocamere frontali rotanti per la nuova gamma

Huawei P40 potrebbe essere lanciato globalmente - nonostante i problemi con i servizi Google : Huawei sembra intenzionata a procedere con un lancio globale di Huawei P40, nonostante il ban degli USA e le difficoltà a sostituire i servizi Google. L'articolo Huawei P40 potrebbe essere lanciato globalmente, nonostante i problemi con i servizi Google proviene da TuttoAndroid.

Lo store di Huawei potrebbe presto spiccare il volo e fare la fortuna di tanti sviluppatori italiani : Huawei continua a lavorare al rafforzamento del proprio ecosistema e in tale ottica ha un ruolo di fondamentale importanza il suo store di applicazioni L'articolo Lo store di Huawei potrebbe presto spiccare il volo e fare la fortuna di tanti sviluppatori italiani proviene da TuttoAndroid.

C’è ancora speranza per Huawei Nova 3/3i : l’azienda potrebbe anche decidere di rilasciare la EMUI 10 : C'è ancora speranza per Huawei Nova 3/3i: l'azienda potrebbe anche decidere - se ci sono i requisiti hardware - di rilasciare la nuova EMUI 10 L'articolo C’è ancora speranza per Huawei Nova 3/3i: l’azienda potrebbe anche decidere di rilasciare la EMUI 10 proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate X potrebbe essere posticipato ancora : Secondo gli ultimi rumor sembra che il Huawei Mate X verrà nuovamente posticipato L'articolo Huawei Mate X potrebbe essere posticipato ancora proviene da TuttoAndroid.

Huawei-Usa - il bando su Android potrebbe cadere «molto presto» : Il segretario al commercio Usa, Wilbur Ross, per la prima volta apre in maniera netta alla possibilità di un vicino accordo che permetterebbe alle aziende americane di collaborare con Huawei

Huawei-Usa - il divieto di Trump potrebbe cadere «molto presto» : Il segretario al commercio Usa, Wilbur Ross, per la prima volta apre in maniera netta alla possibilità di un vicino accordo che permetterebbe alle aziende americane di collaborare con Huawei

Huawei Nova 6 5G potrebbe avere un display che ricorda quello del Samsung Galaxy S10+ : A caratterizzare Huawei Nova 6 5G per quanto riguarda il design dovrebbe essere un ampio display con un foro nell'angolo in alto a sinistra per la fotocamera L'articolo Huawei Nova 6 5G potrebbe avere un display che ricorda quello del Samsung Galaxy S10+ proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo ban degli USA contro Huawei e ZTE potrebbe essere il più duro di sempre : Il 19 novembre la FCC americana discuterà due mozioni che potrebbero portare il ban di Huawei e ZTE ad un nuovo livello L'articolo Il nuovo ban degli USA contro Huawei e ZTE potrebbe essere il più duro di sempre proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 6 5G potrebbe avere un display che ricorda il Samsung Galaxy S10+ : A caratterizzare Huawei Nova 6 5G per quanto riguarda il design dovrebbe essere un ampio display con un foro nell'angolo in alto a sinistra per la fotocamera L'articolo Huawei Nova 6 5G potrebbe avere un display che ricorda il Samsung Galaxy S10+ proviene da TuttoAndroid.

Il foro nel display potrebbe arrivare nei tablet con Huawei MediaPad M7 : Huawei MediaPad M7 dovrebbe essere lontano dal lancio, ma dalle prime immagini si fa già notare: potrebbe essere il primo tablet Android con fotocamera anteriore integrata in un foro del display. L'articolo Il foro nel display potrebbe arrivare nei tablet con Huawei MediaPad M7 proviene da TuttoAndroid.

Udite - udite : la serie Huawei P40 potrebbe avere due OS in dual boot : Convivenza possibile fra Android e HarmonyOS: Huawei P40 potrebbe ospitarli entrambi secondo quanto trapelato; ma al momento non c'è ancora nulla di ufficiale. L'articolo udite, udite: la serie Huawei P40 potrebbe avere due OS in dual boot proviene da TuttoAndroid.

Potrebbe arrivare presto il Huawei P Smart 2020 - forse prima della fine dell’anno : Avete presente il Huawei P Smart? Il modello del 2019 è stato già presentato, ma la cosa Potrebbe non impedire al produttore cinese di sfoderarne un altro prima del 2020. Il prossimo esemplare, infatti, ha già fatto la propria comparsa sul sito dell'ente di certificazione TENAA (in genere la cosa è indice di prossima spendibilità del dispositivo in questione sul mercato, naturalmente non prima di essere presentato, come di norma e regola), ...

HarmonyOS e Android potrebbero presto convivere anche sui vostri smartphone Huawei : Huawei è pronta a far debuttare il proprio sistema operativo, HarmonyOS, in dual boot con Android, fornendo così all'utente possibilità di scegliere. L'articolo HarmonyOS e Android potrebbero presto convivere anche sui vostri smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.

Samsung - Sony - Huawei e altri partner di Google potrebbero essere interessati a Fuchsia : Google vuole collaborare con altre aziende su vari progetti relativi a Fuchsia e tra i partner figurano colossi del calibro di Samsung, Huawei e Sony L'articolo Samsung, Sony, Huawei e altri partner di Google potrebbero essere interessati a Fuchsia proviene da TuttoAndroid.