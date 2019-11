Hong Kong | archi e frecce degli studenti contro la polizia che assedia il politecnico

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Hong Kong - occupato il policlinico - 19 novembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, martedì 19 novembre 2019: Hong Kong, occupato il policlinico. Nazionale da record, Italia batte Armenia 9-1 a Palermo

Hong Kong - Lam : ribelli fermino violenze : 7.00 "Useremo ogni strumento possibile per convincere quanti sono rimasti a uscire dal campus prima possibile, in modo che la vicenda possa finire in maniera pacifica". Così la governatrice di Hong Kong, Carrie Lam. In 600hanno lasciato il campus, ma oltre 100 manifestanti sono rimasti all'interno. "fermino la violenza,lascino le armi e seguano le indicazioni della polizia", ha detto Lam. Pechino"non resterà con le mani in mano se lo scenario ...

Heather Parisi : perché vive a Hong Kong - il marito Anzolin - figlie maggiori : Heather Parisi: perché vive a Hong Kong col marito Umberto Maria Anzolin, il matrimonio naufragato con Giorgio e le figlie maggiori Heather Parisi, nonostante non viva più in Italia da diversi anni, torna ciclicamente al centro della cronaca rosa del BelPaese. Un po’ per i botta e risposta su Twitter con la ‘rivale’ Lorella Cuccarini, […] L'articolo Heather Parisi: perché vive a Hong Kong, il marito Anzolin, figlie ...

Hong Kong - l'assedio al Politecnico e lo spettro di una nuova Tienanmen : Frecce, catapulte, molotov. Assedi e ultimatum. Un campo di battaglia chiamato Hong Kong. L’assedio della polizia di Hong Kong al PolyU, il Politecnico diventato la roccaforte dei manifestanti, non accenna ad allentarsi. Dopo un braccio di ferro andato avanti per tutta la notte, alcuni manifestanti hanno provato a uscire dal campus (al cui interno si sono asserragliati dagli 800 ai mille manifestanti) ma la polizia li ha arrestati o ...

Decine di manifestanti bloccati dentro al Politecnico di Hong Kong sono scappati calandosi con una fune : Decine di manifestanti bloccati dentro al Politecnico di Hong Kong sono scappati dall’assedio della polizia calandosi con una fune verso una strada non sorvegliata dove Decine di altre persone in moto e motorini li stavano aspettando. I manifestanti si trovavano nel

Arresti e scontri a Hong Kong - il Politecnico resta sotto assedio della polizia : L'assedio della polizia di Hong Kong al PolyU, il Politecnico diventato la roccaforte dei manifestanti, non accenna ad allentarsi. Dopo un braccio di ferro andato avanti per tutta la notte, alcuni manifestanti hanno provato ad uscire dal campus ma la polizia li ha arrestati o ha lanciato lacrimogeni e i proiettili di gomma contro di loro. La polizia ha invitato a piu' riprese i giovani ad arrendersi e intanto il governatore Carrie Lam appare ...

Com’è fatta Hong Kong : È una regione, un'isola e anche una città: e un pezzo importante per capire la storia e il presente del posto unico al mondo di cui parliamo da mesi

Hong Kong - la polizia dà l’assalto al campus : Centinaia di studenti asserragliati nel Politecnico. Nella notte blitz degli agenti: esplosioni e arresti I giovani hanno risposto lanciando frecce e molotov alle cariche: rischiano fino a dieci anni di carcere

Ue : a Hong Kong rinunciare a violenza : 12.38 La Ue considera la violenza a Hong Kong "inaccettabile" e chiede alle autorità del territorio di "rinunciare alla violenza e all'uso della forza": lo ha detto la portavoce del Servizio europeo di azione esterna Kocijancic, rispondendo alle domande sull'intervento della polizia al Politecnico di Hong Kong. "Abbiamo visto notizie di soccorritori e medici arrestati mentre cercavano di assistere feriti,il che è fonte di preoccupazione". ...

Hong Kong : la polizia dà l’assalto al politecnico - scontri con gli studenti : scontri al politecnico di Hong Kongscontri al politecnico di Hong Kongscontri al politecnico di Hong Kongscontri al politecnico di Hong Kongscontri al politecnico di Hong Kongscontri al politecnico di Hong Kongscontri al politecnico di Hong Kongscontri al politecnico di Hong Kongscontri al politecnico di Hong Kongscontri al politecnico di Hong Kongscontri al politecnico di Hong Kongscontri al politecnico di Hong Kongscontri al politecnico di ...

Hong Kong - scontri violenti all’Università : camion in fiamme. Manifestanti asserragliati al Politecnico : Nella notte tra il 17 e il 18 novembre i Manifestanti hanno incendiato un furgone blindato mentre la polizia tentava di disperdere le proteste nel campus della Hong Kong Polytechnic University. Nell’Università erano asserragliati circa 200 Manifestanti, attrezzati con archi, frecce e bombe molotov. Poi, nella mattinata del 18 novembre, i Manifestanti hanno tentato di lasciare il campus dopo che il presidente del Politecnico aveva riferito ...

Hong Kong - battaglia al Politecnico. La polizia agli studenti : «Arrendetevi» : Dopo una notte di stallo, la polizia ha fatto irruzione nel Polytechnic University di Kowloon a Hong Kong dove sono asserragliati circa 200 manifestanti pro-democrazia. Subito dopo si sono...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora Hong Kong - polizia assedia Politecnico - 18 novembre - : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Ancora caos ad Hong Kong: polizia assedia il Politecnico, manifestanti arrestati, 18 novembre,.

Hong Kong - battaglia al Politecnico. La polizia agli studenti : «Arrendetevi» : Dopo una notte di stallo, la polizia ha fatto irruzione nel Polytechnic University di Kowloon a Hong Kong dove sono asserragliati circa 200 manifestanti pro-democrazia. Subito dopo si sono...