Forum h2o | depuratori fuori controllo Associazione | 36% impianti almeno una volta oltre

Impianto per rifiuti liquidi a Nereto - il Forum h2o appoggia la lotta per lo stop al progetto : Teramo - Il Forum H2O esprime il suo appoggio al neonato comitato "UNITI PER UN FUTURO PULITO E VIVIBILE" che in Val Vibrata sta combattendo contro il progetto per la costruzione di un Impianto di trattamento di rifiuti liquidi a Nereto in cui dovrebbero convergere ben 36.000 mc/anno di reflui industriali per decine di codici CER, progetto presentato dalla Wash Italia Spa. La vallata del Fiume Vibrata già ora sconta una pressione ...