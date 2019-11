Ex Ilva | Cgil | Arcelor Mittal sospende lo spegnimento degli impianti

Ex Ilva - Cgil : Mittal sospende lo spegnimento degli impianti : Arcelor Mittal sospende rà il piano di spegnimento degli impianti in attesa della sentenza del Tribunale di Milano. Lo ha comunicato la società ai sindacati. Conte vedrà i...

Ilva - Mittal ferma il treno nastri “per mancanza di ordini”. Fiom Cgil : “Stanno portando in altri impianti le bramme e il portafoglio clienti” : “Le commesse? Ci sono eccome. La verità è che stanno prendendo il nostro portafoglio clienti per portarlo in altri impianti”. Nel giorno in cui anche la procura di Taranto ha aperto un’inchiesta sull’addio di ArcelorMittal all’ex Ilva, i sindacati mettono in dubbio la motivazione con cui il gruppo franco-indiano ha motivato quella che sarà la prima tappa del piano di spegnimento degli impianti comunicato giovedì. Cioè la chiusura, ...