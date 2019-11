California | spari durante un party tra amici a Fresno | 4 morti | 6 feriti È caccia ai

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Quattro persone sono state uccise in una sparatoria a, inuntra. Altri sei sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione, i killer sono entrati in un giardino di una casa attorno alle 18 di domenica sera ore locali (le 3 di notte in Italia) dove era in corso una festa privata tra, intenti a guardare una partita di football, e hanno aperto il fuoco uccidendone quattro. Mentre altri sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Ora èai killer. Michael Reid, vicecapo della polizia di, ha spiegato che nel giardino privato erano radunate 35 persone, tra cui bambini: “I quattro– ha aggiunto il funzionario di polizia – sono tutti uomini, di origini asiatiche, fra i 25 e i 30 anni e non ci sono indicazioni sul fatto che chi ha sparato conoscesse le vittime”. Così come ancora è ...

