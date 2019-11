Attenzione ai permessi delle applicazioni | il 90% ne richiede più del dovuto | ponendo a

Fonte : tuttoandroid

(Di lunedì 18 novembre 2019) Uno studio del SCPC rivela come le principaliutilizzate dagli utenti cinesi chiedano piùdel, con frequenti ripercussioni sulla privacy: i dati personali vengono spesso utilizzati per finalità di spam, ma in alcuni casi trapelano anche segreti commerciali. L'articoloai: il 90% nepiù dela rischio privacy e dati personali proviene da TuttoAndroid.

RegLombardia : #LNews, Falsi #permessisoggiorno, @R_De_Corato: bene #arresti, tenere alta l’attenzione. Ringrazio @poliziadistato… - amazzini64 : @lambda615nm @ScanziFederico @VotaSpartaco Attenzione, io ho fatto l'università lavorando di giorno! Otto ore, cont… - Imigrata1 : @fattoquotidiano @marcotravaglio Ce vuole più attenzione a dare questi permessi premio ai mafiosi assassini ma pure… -