MyTim Fisso | accesso | login con numero di telefono | registrazione | elenco fatture | come

Fonte : correttainformazione

(Di domenica 17 novembre 2019) Tim, che aveva creato una propria app per monitorare il propriotelefonico mobile con tutti i suoi annessi e connessi, ha pensato che fosse il caso di estendere questa funzionalità con un’app chiamata My Tim. Chiunque abbiagestore telefonico Tim sia per ilche per quello mobile si troverà a poter amministrare e a tenere sotto gli occhi entrambi tramite una unica applicazione, un unico profilo dicon gli stessi dati di: un valido aiuto digitale in un mondo cartaceo di bollette. I vantaggi, infatti, non sono soltanto organizzativi. Chiunque voglia può scegliere di agire e visionare i pagamenti soltanto tramite applicazione My Tim: ciò non soltanto vi farà risparmiare la carta delle, strizzando l’occhio alla cura e alla salvaguardia ambientale, ma anche i 2, 50 euro di spedizione delle stessecartacee che verrebbero ...

asottile : @FedericoMalfa @TIM4UStefano Grazie mille, ma dalla pagina ho anche scoperto questo: “La procedura della richiesta… - cenericiniche1 : @TIM4USara Buongiorno, sto tentando da alcuni giorni di registrare la mia linea fissa, dopo un subentro, sul sito M… - AndreaGamba19 : @TIM_Official Buon giorno, non riesco ad entrare con username e password su mytim fisso, come posso fare ? Ho mess… -