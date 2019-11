Il Pd non rifiuti di essere “contro”

Vive sommerso dai rifiuti e dagli insetti - il caso a Pomeriggio 5 : “non mi lavo da anni - aiutatemi a fare una doccia” : “La caldaia non funziona, non mi lavo da anni… Non sono disposto ad andarmene, posso stare via una, due ore, ma non di più e in casa devono entrare persone oneste“. Queste le parole di Umberto, l’anziano signore che Vive in un’abitazione sommerso dai rifiuti e dagli insetti, a Bari, e che è diventato un caso nel programma Pomeriggio 5. Le telecamere della trasmissione di Barbara D’Urso, hanno visitato ...

Rifiuti : Cappello (M5S) - 'non abbiamo fatto alcun accordo con Miccichè - basta falsità' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "Io non ho fatto alcun accordo con Miccichè, vorrei che fosse chiaro. Miccichè la deve smettere di continuare a dirlo. basta con queste falsità. Non abbiamo fatto un accordo né sui cinque articoli né sull'uso del voto segreto della riforma sui Rifiuti". Lo ha detto all'

Rifiuti : Miccichè - ‘da M5S e Pd agguato in aula - non hanno rispettato accordi su riforma’ (2) : (Adnkronos) – Al momento del voto finale al governatore Musumeci è mancato un solo voto a favore, mentre un voto di un deputato della maggioranza non è stato registrato. è bastato il voto contrario di un solo deputato quindi per fare saltare tutto. Miccichè ha seguito la seduta di ieri sera in tv, in diretta, dal suo letto, con la febbre alta. “Che mi è salita a 40 dopo avere assistito a quello spettacolo ...

Rifiuti : Miccichè - ‘da M5S e Pd agguato in aula - non hanno rispettato accordi su riforma’ (3) : (Adnkronos) – Ma sul perché del voto segreto e dell’imboscata in aula, il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè allarga le braccia: “Io solitamente non faccio dietrologia, sono sincero, ma in questo caso viene facile farla – dice il Presidente dell’Ars – in un settore che è quello delle discariche, di Montante, forse bisognerebbe stare un po’ più attenti prima di fare battaglie tanto per. ...

Bagatti ed ex consigliere Ranieri indagati : accusa è stoccaggio non autorizzato rifiuti : Roma – L’attuale direttore tecnico di Ama, Massimo Bagatti, e l’ex consigliere di amministrazione dell’azienda, Massimo Ranieri, sono indagati dalla Procura di Roma per lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti legato alla mancata raccolta dell’immondizia nella Capitale nel mese di giugno, che ha prodotto accumuli di sacchetti attorno ai cassonetti. L’indagine condotta dal Noe dei Carabinieri è scaturita dagli esposti dei cittadini che ha portato ...

Rifiuti - la plastica biodegradabile non lo è così tanto? Meglio fare le dovute distinzioni : di Francesco Degli Innocenti* Rifiuti, i sacchetti biodegradabili non lo sono poi così tanto. E questo è un discreto disastro – scrive il professor Ugo Bardi nel blog de Il Fatto Quotidiano del 14 ottobre. Non posso negare che questi titoli sono sconfortanti per quelli che, come il sottoscritto, da decenni ne studiano la biodegradabilità. Ma con Ugo Bardi ho il piacere di dibattere in modo costruttivo da anni. Il professore fa il suo ...

non c’è tregua nel tarantino : incendio in un impianto di compostaggio rifiuti a Manduria - fumo nero in citta’ : Un incendio e’ divampato nel pomeriggio nell’impianto di compostaggio di rifiuti ‘Eden 94’ di Manduria (Taranto) bruciando centinaia di metri cubi di materiale organico. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme utilizzando gli idranti. Il vento ha spinto il denso fumo nero verso il centro abitato e in alcune zone del paese e’ stato avvertito un odore acre di ...

Grassi : rifiuti a casa ennesima dimostrazione che Giunta non ha rispetto romani : ROMA: Grassi (RSR), TENERSI I rifiuti A casa? ennesima MORTIFICAZIONE PER I romani Roma – “In vista della manifestazione generale che si terrà venerdì a Roma e che vedrà tutte le rappresentanze dei lavoratori pubblici delle aziende partecipate di Roma Capitale scendere in piazza per protestare contro i tagli voluti da questa amministrazione, sindaca Raggi, per voce di Ama, invita i romani a tenersi l’immondizia dentro casa, nel ...

Ama si rivolge a cittadini : non gettare rifiuti in cassonetti durante sciopero : Roma – AMA S.p.A. fa appello al senso civico e alla collaborazione di tutti i romani affinché nella giornata di venerdì 25 ottobre, data in cui è stato indetto uno sciopero dalle Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl, si eviti il conferimento delle varie frazioni di rifiuto per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali. Si ricorda, inoltre, che è fatto divieto assoluto di abbandonare sacchetti di rifiuti in terra. La ...

Pedica : Raggi ci regala rifiuti nonostante paghiamo Tari più alta : Roma – “La Raggi è il sindaco dei flop. Flop sulle strade, flop sui mezzi e ora flop sui sacchi trasparenti per rifiuti trasparenti perché o non si trovano o non li raccolgono”. Lo dichiara l’esponente del Pd Stefano Pedica. “Di tutti i flop che la distinguono a Roma, continua Pedica, una via riesce a fare per i cittadini romani, quello di essere la città che paga più tasse dei rifiuti, la Tari, di tutta Italia. La Raggi aumenta le tasse e ...

Ama - appello ai romani : 25 ottobre non conferite rifiuti : Roma – AMA S.p.A. fa appello al senso civico e alla collaborazione di tutti i romani affinché nella giornata di venerdì 25 ottobre, data in cui è stato indetto uno sciopero dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, si eviti il conferimento delle varie frazioni di rifiuto per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali. Si ricorda, inoltre, che è fatto divieto assoluto di abbandonare sacchetti di rifiuti in terra. La ...

Rifiuti Livorno - la giunta Pd : “Il piano di Nogarin per Aamps? Un bluff - utile di 5 milioni non esiste”. L’ex sindaco : “non sanno leggere” : Sembrava un caso chiuso, dopo il salvataggio dell’azienda e un’inchiesta conclusa con l’archiviazione delL’ex sindaco Filippo Nogarin e delL’ex assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. E invece no perché il futuro di Aamps, la municipalizzata dei Rifiuti di Livorno, torna ad essere incerto. L’annuncio lo ha dato in una conferenza stampa il sindaco Pd eletto a maggio, Luca Salvetti, che insieme al nuovo amministratore unico dell’azienda Raphael ...