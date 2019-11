Elisabetta Trenta e la casa | Luigi Di Maio imbarazzatissimo tra i grillini | Tengo a

Elisabetta Trenta - lo scandalo della casa a Roma : "La tiene grazie al marito anche ora che non è più ministra" : Dopo il test fallito per entrare nei servizi segreti, Elisabetta Trenta viene travolta da un nuovo scandalo. Secondo il Corriere della Sera, l'ex ministra della Difesa d'area M5s avrebbe ottenuto una casa di servizio "in uno dei luoghi più suggestivi del centro di Roma" occupata anche ora che non è