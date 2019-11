Di Maio chiede a Trenta di lasciare l' appartamento di servizio

Zingaretti chiede lo ius soli : «Nuova agenda di governo». Gelo Di Maio. Nuovo statuto dem : Nicola Zingaretti sposta il Pd più a sinistra rilanciando sullo ius soli e sulla modifica dei decreti sicurezza e proponendo una nuova agenda di governo, compreso anche un fisco...

Mara Maionchi chiede scusa ad Arisa : “Non volevo assolutamente” : Mara Maionchi chiarisce il commento negativo sulla canzone di Arisa Mara Maionchi si è trovata in una spiacevole situazione dopo aver definito noiosa La Notte, una canzone di Arisa. I fan della cantante potentina hanno subito criticato la Maionchi per le parole usate durante la trasmissione di X Factor e il giudice ha deciso di […] L'articolo Mara Maionchi chiede scusa ad Arisa: “Non volevo assolutamente” proviene da Gossip e ...

Di Maio sotto assedio. Battelli chiede un'autocritica - Corrao vuole Di Battista - Lezzi un'assemblea : È il giorno dei rancori e dei sospetti. In Transatlantico alla Camera circolano solo facce scure e occhi bassi. I deputati M5s, senza un capogruppo da settimane, rimuginano su quanto avvenuto in Umbria e sulle responsabilità di una débâcle che porta come cifra il 7,8%. Le parole di Di Maio sull’esperimento fallito fanno infuriare: “Luigi sembra contento di aver perso, così potrà dire ‘ve ...

Manovra - l'Ue chiederà chiarimenti. Conte vede Di Maio - poi gli incontri con i partiti : La Commissione invierà all'Italia una lettera per chiedere informazioni supplementari sulla bozza di legge di Bilancio presentata la scorsa settimana

Manovra - fra Conte e Di Maio incontro fuori programma a Palazzo Chigi in vista del vertice. La Ue chiede chiarimenti : Un incontro fuori programma per chiarire a quattr'occhi le polemiche di questi ultimi giorni: il faccia a faccia è avvenuto a Palazzo Chigi questa mattina, a quanto si apprende, tra il...

Di Maio chiede modifiche alla legge di bilancio : Luigi Di Maio chiede modifiche alla legge di bilancio. Il ministro degli Esteri pretende di inserire la norma sul “carcere ai grandi evasori” nel decreto fiscale, ma critica la stretta sul contante senza prima “abbassare le commissioni bancarie”. Giuseppe Conte dice però che le carte “non criminaliz

Siria - Di Maio : “Basta sangue - all’Ue chiederò il blocco dell’export di armi verso la Turchia” : Il ministro Luigi Di Maio, in arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri dei 28 a Lussemburgo in cui si discuterà della guerra in Siria contro il popolo curdo, chiederà all'Ue il blocco dell'export di armi verso la Turchia: "Non possiamo accettare altre vittime innocenti. Non possiamo accettare altro sangue, né ricatti sui migranti. Non può essere militare la risposta alla crisi in corso".Continua a leggere

Di Maio : "Chiederemo all'Ue di bloccare la vendita di armi alla Turchia" : La manifestazione "Italia a 5 Stelle" in corso questa sera a Napoli è iniziata con un fuori programma. Un gruppo di ragazzi dei centri sociali dell'Area Flegrea ha interrotto l'intervento d'apertura di Luigi Di Maio al grido di "Basta armi alla Turchia", esibendo sotto il palco uno striscione sul quale era riportato lo stesso messaggio. Gli attivisti dei 5 Stelle non hanno accolto questa azione di protesta con fastidio, ma anzi hanno ...

Italia 5 Stelle - irruzione di contestatori per stop armi alla Turchia. E Di Maio risponde dal palco : “Lunedì chiederò che tutta la Ue lo faccia” : “Lunedì al consiglio Ue dei ministri degli Esteri, come governo, chiederemo che tutta l’Ue blocchi la vendita di armi alla Turchia“. Lo assicura il capo politico del M5s Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 Stelle, a Napoli, dove si celebra il decennale del movimento. “Basta armi alla Turchia lo diciamo a tutta Europa“, urla Di Maio, in replica a un gruppo di manifestanti che fa irruzione nell’Arena Flegrea ...

Italia 5 stelle Napoli - Di Maio : “Siamo la terza via. Al centro del governo le promesse”. Ai contestatori : “Chiederò stop vendita armi alla Turchia”- la diretta : Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Roberto Fico, Davide Casaleggio. E naturalmente: Beppe Grillo. E’ un’arena di 5mila e 500 persone quella che accoglie i leader del Movimento 5 stelle per la serata finale del primo giorno di Italia 5 stelle. Dopo decine di agorà e incontri tra gli attivisti e i vari esponenti del governo, tocca ai big prendere la parola. Un intervento molto atteso perché arriva in un momento molto delicato per il ...