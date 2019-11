Troppo vulnerabili gli smartphone Android | Samsung e Asus nel mirino per decine di falle

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 16 novembre 2019) Glinon possono di certo essere definiti come delle vere e proprie roccaforti di sicurezza. Un nuovo studio condotto dagli esperti della società Kryptowire, specializzata nella caccia disoftware, ha dimostrato che in molti casi, oltre al sistema operativo di Big G, a metterci il cosiddetto carico da novanta sono anche le preinstallazioni dei produttori. Tra i grandi brand globali sono senz'altro nel, oltre tanti marchi asiatici non sempre commercializzati dalle nostre parti. Gli esperti di Kriptowire hanno scovato ben 146. Come già accennato e ben in evidenza nel report sulla sicurezza proprio del corrente mese di novembre 2019, questetà sarebbero preinstallate dai produttori e renderebbero possibile, ad esempio, l'accesso ai microfoni e addirittura l'esecuzione di comandi. Per dare qualche numero più dettagliato, ...

