Sugar | plastic e web tax in manovra | per 7 italiani su 10 graveranno sulle spalle dei

Plastic e Sugar tax - auto aziendali e infrastrutture : il Nord boccia il governo : I presidenti delle Confindustrie del Nord contro la manovra: Marco Bonometti (Lombardia): sprecati 20 miliardi senza nuovo lavoro. Fabio Ravanelli (Piemonte): scongiurata solo l'Iva. Enrico Carraro (Veneto): sensibilità salutista contro le imprese. Pietro Ferrari, Emilia-Romagna: misure improvvisate

Plastic e Sugar tax - auto aziendali e Quota 100 : le incognite della manovra : Al Senato in corso l’esame del disegno di legge di Bilancio. Emendamenti fino al prossimo sabato. E molto può cambiare

Manovra : Alleanza Coop - ‘da plastic tax e Sugar tax tegola da 350 mln su agroalimentare’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Le tasse sulla plastica e sullo zucchero inserite nella Legge di bilancio sono misure che possono avere pesanti ripercussioni sul settore agroalimentare con danni complessivi stimati intorno ai 350 milioni di euro ed è per questo che sollecitiamo un impegno parlamentare e di governo per ridurne fortemente l’impatto”. Così il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Giorgio ...

Manovra : Alleanza Coop - ‘da plastic tax e Sugar tax tegola da 350 mln su agroalimentare’ (2) : (Adnkronos) – Mercuri ha quindi evidenziato come le principali Cooperative agroalimentari siano all’avanguardia nell’uso di materiali sostenibili e riciclabili. “Molte delle nostre aziende – ricorda il presidente appena riconfermato alla guida dell’Alleanza Cooperative Agroalimentari – hanno fatto del corretto uso degli imballaggi in termini di servizio e di valorizzazione dei prodotti italiani un ...

Manovra : Confindustria Catania - 'Sugar e plastic tax? Grave impatto su aziende' (2) : (Adnkronos) - Il leader degli industriali etnei auspica "un ampio sforzo congiunto da parte di tutti gli attori del territorio per contrastare la miopia di chi ritiene di risolvere i problemi finanziari del Paese tassando in maniera insensata settori produttivi di grande rilievo per l'economia". E r

Manovra : Confindustria Catania - 'Sugar e plastic tax? Grave impatto su aziende' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Siamo preoccupati per i gravi effetti che le nuove tasse sullo zucchero e sulla plastica avranno sulla produzione di bibite e sull’imbottigliamento di acque minerali che rappresentano un importantissimo valore aggiunto per il territorio siciliano in termini di impatto

Manovra - plastic e Sugar tax - auto e quota 100 : ritocchi da 1 miliardo : Rischia di diventare salato il conto del restyling al Senato della Manovra da 119 articoli, bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato, sul quale è già cominciata da giorni una complicata e dura partita all’interno della maggioranza

Plastic e Sugar tax - auto aziendale - Imu-Tasi : perché la maggioranza è divisa : I fronti caldi su cui infiammano le polemiche tra gli esponenti del governo sono le nuove tasse previste nella bozza della manovra: tassa sulla Plastica, stangata sulle auto aziendali e la riforma di Imu e Tasi

Manovra 2020 - via libera Governo/ Cartine - Plastic e Sugar tax : ma Conte "meno tasse" : Manovra 2020, via libera del Governo Pd-M5s: Plastic, Sugar tax, mini tassa di 0.005 euro su Cartine e i filtri tabacchi. Conte però rilancia 'meno tasse'

Renzi contro la Sugar e plastic tax e l'avvio dell'impeachment a Trump : DALL'ITALIA Confindustria: “Troppe tasse alle aziende”. Per Vincenzo Boccia, presidente degli industriali, la legge di Bilancio “è timida, anche per mancanza di risorse. Contiene molti punti di criticità”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte difende la manovra: “Ho letto molte ricostruzion

Plastic tax e Sugar tax in arrivo: importo e come funziona la nuova imposta Nel mare magnum di tasse e nuovi balzelli previsti dagli ultimi provvedimenti dell'esecutivo in carica, non possono non essere richiamate e ricordate anche la "Plastic tax" e la "sugar tax". Vediamo allora di fare il punto su queste due nuove imposte, evidenziandone importo e funzionamento.

Manovra - tassa su Gratta & vinci e lotterie. Restano anche Sugar tax e plastic tax : Ultimi colpi di lima alla Manovra di M5s-Pd, riuniti a Palazzo Chigi in un vertice per partorire la versione definitiva del testo tutto-tasse. Obiettivo dichiarato del governo, così come spiegano dal vertice, "alleggerire la tassazione, volontà comune di tutte le forze di maggioranza sedute al tavol

Manovra : fonti P.Chigi - restano Sugar e plastic tax : Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Al Mef si lavora, in zona Cesarini, per trovare le ultime risorse da destinare in Manovra per “alleggerire la tassazione, volontà comune di tutte le forze di maggioranza sedute al tavolo” del vertice che si è concluso da pochi minuti a Palazzo Chigi. sugar e plastic tax, viene spiegato da fonti di governo, restano in legge di bilancio ma per la loro chiara funzione sociale, potrebbero tuttavia essere ...