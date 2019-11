Anche l’Italia vale

La Banca europea per gli investimenti bloccherà i finanziamenti alle fonti fossili : “L’Italia e le altre bAnche seguano l’esempio” : La Banca europea per gli investimenti (Bei) bloccherà i finanziamenti alle fonti fossili dalla fine del 2021. L’istituto, dopo aver già chiuso al carbone, allarga così lo stop agli altri combustibili fossili, compreso il gas naturale. È la prima Banca multilaterale a prendere una decisione del genere. Diciannove governi europei, Italia inclusa, hanno sostenuto il bando, “anche se il nostro Paese è uno di quelli che ha fatto pressione per ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2019 : l’Italia supera Anche i padroni di casa della Polonia! : Dopo l’emozionante e rocambolesco successo di ieri in rimonta all’esordio contro l’Ungheria (4-3), la Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio batte anche i padroni di casa della Polonia con il risultato di 2-0, nel match valido per il primo posto nel raggruppamento. Un vero e proprio scontro diretto quello conquistato dagli azzurri, visto che i polacchi avevano sconfitto nella prima giornata il Giappone per 3-2. CRONACA della ...

Short track - Coppa del Mondo Montreal 2019 : l’Italia convince subito in Canada. Molto bene Anche le staffette : L’Italia ha iniziato veramente Molto bene la Coppa del Mondo di Short track. Dopo un esordio di Coppa del Mondo positivo a Salt Lake City 2019, la squadra azzurra si conferma anche nel secondo appuntamento di Montreal. Davvero ottima la prestazione nella prima giornata sul ghiaccio canadese per gli italiani, sia individualmente sia nelle staffette. I fari erano soprattutto puntati sui 500 metri femminili dove erano presenti Martina ...

Cori a Balotelli - le parole di Raffaella Fico : messaggi Anche da Gravina - Suazo e dall’Italia femminile : Continuano ad arrivare messaggi per Mario Balotelli. Dal mondo dello sport, da quello dello spettacolo, dalle istituzioni e dalle società di Serie A. “Gli insulti razzisti a Mario? Ci siamo incontrati dopo la partita col Verona, sicuramente era triste e nervoso, credo sia una reazione normale: a chiunque fa male esser insultato, è una cosa brutta che fa male”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Raffaella Fico, ...

Alluvioni - il 4 novembre è una giornata nefasta per l’Italia. E lo è Anche per la vulnerabile Africa : Il 4 novembre 2011 Genova visse una delle sue Alluvioni più devastanti. Il Rio Fereggiano esondò in città, provocando 6 vittime. E sempre il 4 novembre, cadeva l’anniversario di una delle catastrofi alluvionali più severe del secolo scorso. Ai primi di novembre del 1966 il maltempo colpì molte aree del paese, compresa Venezia sommersa dall’Aquagranda, ma fu l’alluvione di Firenze a scuotere il mondo. Vedere inondata da metri d’acqua una città ...

F1 - Antonio Giovinazzi rinnova con la Alfa Romeo! L’italiano in pista Anche nel 2020 : Antonio Giovinazzi correrà in Formula Uno anche nel 2020. La Alfa Romeo Racing ha infatti rinnovato il contratto al pilota italiano che potrà così proseguire la sua avventura nella massima categoria automobilistica: il pugliese avrà l’occasione di essere al volante di una vettura di F1 per la seconda stagione completa in carriera. A comunicarlo è stata la stessa scuderia che ha apertamente elogiato il 25enne per la sua maturità, ...

Donald Trump - la conversazione con Farage : “Anche l’Italia starebbe meglio senza l’Ue” : “Anche altri Paesi, l’Italia e altri, starebbero molto meglio senza l’Ue, francamente. Ma se vogliono l’unione, bene”. L’intervento improvviso di Donald Trump negli affari della politica italiana arriva in una conversazione avuta giovedì sera con Nigel Farage durante il programma radiofonico condotto dal leader del Brexit Party britannico su Lbc. Il presidente Usa, che ha deplorato che Londra sia ancora “trattenuta ...

Libia - Anche Tripoli ha il suo codice per le ong. La mano dell’Italia nella creazione del centro di coordinamento dei salvataggi di Tripoli : anche la Guardia Costiera libica ha un suo “codice di condotta” per i salvataggi in mare. Un documento reso pubblico dall’Arci i cui contenuti diventano ancora più rilevanti dal momento che, in caso di mancato intervento del governo, il prossimo 2 novembre sarà riconfermato automaticamente il Memorandum of Understanding tra l’Italia e il Governo di Tripoli. Un accordo che le ong e un pezzo di politica vorrebbe stracciare, ma sul ...

Green Lantern e tutte le novità delle serie Hbo Max (Anche sull’Italia) : (foto: Getty Images) La competizione nel mondo degli streaming si fa sempre più affollata e lo sarà sempre di più in ordine di tempo: in queste ore il colosso americano WarnerMedia ha annunciato le sue novità riguardanti Hbo Max, il servizio di streaming che lancerà negli Stati Uniti. La piattaforma sarà disponibile nel territorio americano a un prezzo di 14,99 dollari al mese, quindi leggermente più alto di diversi competitor, ma potrà contare ...

Anche l’Italia è parte del progetto Europeo AGEment : Il Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN è partner del progetto che mira a sensibilizzare adulti e anziani sull’invecchiamento attivo attraverso

Domani l’asteroide 1998 HL1 alla minima distanza dalla Terra : sarà visibile Anche dall’Italia : Mancano ormai poche ore a un interessante “passaggio ravvicinato”: l’asteroide 1998 HL1 sarà perfettamente visibile dall’Italia anche con un piccolo telescopio. Il 25 ottobre, dopo le 19, il sasso cosmico passerà alla minima distanza di 6,2 milioni di km dalla Terra, circa 16 volte la distanza Terra-Luna. L’asteroide 1998 HL1 ha un diametro compreso tra 440 e 990 metri, e, per tale motivo, è classificabile come ...

Droghe - l’Italia nelle zone alte della classifica europea. Nulla di nuovo (neAnche dalla politica) : Puntuale, l’Osservatorio di Lisbona fotografa lo stato dell’arte in merito ai consumi di sostanze illegali, collocando l’Italia nelle zone alte della classifica a seconda delle sostanze usate. Un report prevalentemente statistico e numerico che ci racconta un’Europa e un’Italia in cui il trend dei consumi ogni anno che passa si stratifica in maniera sempre più solida nella società. Ma tale meritoria opera dell’Osservatorio persevera, ...

Euro 2020 - Gravina a gamba tesa su Ventura : “facile il girone dell’Italia? Anche con la Svezia lo era…” : Al presidente della FIGC non sono piaciute le parole espresse nei giorni scorsi dall’ex ct Ventura, che ha catalogato come semplice il girone dell’Italia nelle qualificazioni ad Euro 2020 Gabriele Gravina si scaglia contro Giampiero Ventura, l’ex ct che recentemente ha catalogato come semplice il girone di qualificazione della Nazionale Italiana ad Euro 2020. LaPresse/Spada Il numero uno della FIGC non ha gradito le ...