Tra le zone erogene dell’uomo | i testicoli forse sono la più sottovalutata

'Prima gli ultimi' - libro di Canzoneri su chi non si è girato dall'alTra parte : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Ogni giorno giornali e Tv ci parlano di intolleranza, ostilità e razzismo nei confronti dei migranti, di chi appartiene ad un’etnia diversa. Ma c’è anche un’altra faccia della medaglia, un’altra storia da raccontare, quella di tanti italiani che non hanno perso il sens

Violata no fly zone su Colosseo - Polizia sequesTra drone : Roma – Il divieto di sorvolo in vigore nei cieli della Capitale è stato di nuovo violato ieri pomeriggio. A non rispettarlo un cittadino di nazionalità russa di 23 anni , intento a far volare un drone in Piazza del Colosseo. Gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Centro ( ex Trevi) lo hanno quindi bloccato e denunciato all’autorità giudiziaria, provvedendo al sequestro del mezzo, che al momento dell’intervento stava ...

Un anno dopo la tempesta Vaia : immagini satellitari mosTrano i danni forestali anche in zone remote : Un bosco intatto da una parte, enormi aree spoglie dall’altra: guardando le immagini satellitari dell’area attorno al Lago di Carezza, le conseguenze della tempesta Vaia sui boschi sono evidenti. Viaggiando a una distanza di 786 chilometri dalla Terra, i due satelliti Sentinel-2A e 2B dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) registrano continuamente immagini ad alta risoluzione della superficie terrestre. Permettono di monitorare il territorio ...

I giovani parlano come una canzone Trap : la nuova lingua della Generazione Z Tra eskere e bufu : Il linguaggio della Generazione Z è influenzato dalla musica trap: lo conferma un'indagine di Skuola.net condotta su un campione di 2500 giovani di età compresa tra gli 11 e i 25 anni in occasione della "Giornata ProGrammatica 2019" per la promozione della lingua italiana. È dalla musica che oltre due terzi dei giovani intervistati traggono ispirazione per esprimersi e parlare con i propri amici.Continua a leggere

Bce - Lagarde saluta Mario Draghi e cita la canzone “Anthem” di Leonard Cohen : “Visto che enTrambi amiamo la musica…” : “Caro Mario, hai giocato un ruolo centrale nel ritorno alla stabilità” nel momento più difficile della crisi “hai capito – fra i pochi a quel tempo – il potere della destabilizzazione legato rischi che si autoalimentavano”. Lo ha detto Christine Lagarde nel discorso letto in occasione della cerimonia di congedo di Mario Draghi dalla presidenza della Bce. La Lagarde ha elogiato – fra le qualità di Draghi ...

Il fenomeno Serena Brancale - cantante perfetta - in bilico Tra Jazz e canzone d’autore : Solo chi è stupido non cambia idea. Avrei potuto cominciare così. Anzi, ho proprio cominciato così. Ma è una falsa partenza. Perché si cambia idea solo se un'idea è sbagliata, non per dar credito a un modo di dire abbastanza stupido. Per dire, sono un convinto antifascista, e non ho la minima intenzione di cambiare idea a riguardo, proprio perché non sono stupido. Solo che a volte ci facciamo idee sbagliate, e allora, se lo capiamo, se ...

Ci sono scontri Tra forze turche e curdi siriani nelle zone coinvolte nella tregua annunciata ieri da Stati Uniti e Turchia : Nonostante la tregua annunciata ieri da Turchia e Stati Uniti, venerdì mattina ci sono Stati scontri tra forze turche e curdi siriani attorno alla città siriana di Ras al Ain, nella zona in cui si sarebbero dovute interrompere le operazioni

Luigi's Mansion 3 - diamo uno sguardo ad un nuovo video di gameplay che mosTra alcune zone dell'hotel : Nintendo ha un grande asso nella manica che si traduce nell'attesissimo Luigi's Mansion 3, uno dei titoli di punta dell'anno che sta per arrivare sulla console ibrida Nintendo Switch e per l'occasione è stato pubblicato un nuovo video di gameplay.Il filmato è una dimostrazione di due minuti e mezzo in cui ci vengono mostrati tutti i tipi di sfide e nemici che dovremo affrontare nel gioco. In questi spezzoni raggruppati in un unico video di ...

Iraq - proteste contro carovita e disoccupazione a Baghdad e nel centro-sud : 25 morti - Tra cui un bambino. Esplosione nella Green Zone : Prima Baghdad, poi anche la città santa sciita di Najaf, Nassiriya, al-‘Amara, Bassora, Hillah, Kirkuk e Tikrit. Dal 1 ottobre l’Iraq è sceso in piazza contro il nuovo governo del premier Abdul Mahdi denunciando il carovita, la disoccupazione e la corruzione imperanti nel Paese. proteste che, a pochi mesi dalla fine della guerra contro lo Stato Islamico, in molte città sono sfociate in scontri violenti con le forze dell’ordine ...

Death STranding : svelata la Tracklist e la prima canzone di Timefall - l'album ispirato al gioco di Hideo Kojima : Sony Interactive Entertainment annuncia una partnership con RCA Records per la pubblicazione di un album per l'atteso Death Stranding.Timefall prende il nome dalla misteriosa pioggia che influenza tutto ciò che tocca, mentre le sue canzoni trovano la loro ispirazione nel focus narrativo del gioco: Sam Bridges e il suo viaggio per riconnettere una società fratturata e salvare l'umanità dall'estinzione.SIE e Kojima Productions hanno iniziato a ...

Pisa - cibo da sTrada via dalle zone universitarie : protestano i titolari dei furgoncini : I furgoncini che vendono cibo di strada nelle zone più frequentate dagli universitari di Pisa, dovranno sloggiare, in base a una recente ordinanza del Comune. Divampa la protesta dei titolari dei food truck cibo commercio street food food truck cibo di strada Raffaello Binelli ?Url ...

EnTra nel vivo la spedizione italiana per documentare i cambiamenti climatici in zone remote della Terra : “A Kathmandu abbiamo avuto un briefing operativo poi ci siamo soffermati sulla conoscenza del patrimonio culturale, storico e architettonico della città di Kathmandu, visitando tre dei siti più importanti, patrimonio dell’UNESCO come ad esempio Patan, la Città della Bellezza, una delle più antiche città reali; Pashupatinath, luogo sacro per gli indù, piccola Varanasi del Nepal dove si svolgono le cerimonie funerarie; e infine Boudnath, luogo ...

Batteri - le parti del corpo da non toccare/ Le zone a rischio Trasmissione virus : Batteri, dal volto alle orecchie fino agli occhi: le zone del corpo umano da non toccare per evitare la trasmissione di virus.