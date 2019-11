Repubblica | Mertens spera nell’intesa in extremis con il Napoli Dipende tutto da De

Repubblica : evidenti i nervi scoperti di Koulibaly e Mertens che gesticolano verso Rocchi : Soprattutto alcuni giocatori hanno dato però la sensazione di avere i nervi ancora scoperti, in modo particolare Koulibaly e Mertens, che ha gesticolato in più di un’occasione verso l’arbitro Rocchi”. Quello di quest’anno è il peggior inizio in campionato per il Napoli negli ultimi cinque anni, scrive Marco Azzi su Repubblica Napoli. La sconfitta di ieri all’Olimpico ha chiuso una settimana nera, che era cominciata con il ...

Repubblica : Llorente potrebbe spuntarla su Mertens per un posto accanto a Milik : Il Napoli è alle prese con l’emergenza difesa e con la fatica post-Champions. Repubblica Napoli ipotizza la formazione che Ancelotti schiererà in campo contro la Spal, oggi alle 15, a Ferrara. I problemi riguardano, come detto, soprattutto la difesa. Maksimovic torna tra i convocati, ma sono ancora out Manolas e Mario Rui. Dovrebbe quindi essere confermato il quartetto di Salisburgo, a meno che, scrive Repubblica Napoli, Ancelotti non si ...