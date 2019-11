Netflix produrrà Beverly Hills Cop 4 con Eddie Murphy

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Elisabetta Espositoha acquisito i diritti per la produzione di "Cop 4": il film avrà come protagonistanel ruolo di Axel Foleytornerà a interpretare il mitico agente Axel Foley di “Cop”. Come riporta Bbc,ha acquisito i diritti per il quarto sequel della saga, acquistandoli da Paramount, che da anni aveva nel cassetto il progetto, decidendo di abbandonarlo nel 2016: ora Paramount ha passato la palla al gigante dello streaming, che di recente ha dimostrato un grande interesse per l’attore afroamericano., che ha 58 anni, ha interpretato Axel Foley in tre film cult, a cavallo degli anni ’80 e degli anni ’90, cioè nel 1984, nel 1987 e infine nel 1994. Quest’anno ha realizzato proprio per“Dolemite Is My Name”, che ha riscosso recensioni entusiastiche. Svariate opere dell’attore dalla risata ...

Il_Nerdastro : Quindi, #Netflix produrrà BEVERLY HILLS COP IV! La piattaforma ha ottenuto da Paramount il via libera per realizzar… - cinematownit : @netflix produrrà uno spin-off del cartone animato @Spongebob di @Nickelodeon. - MashableItalia : L'attesa è finita: #Netflix produrrà #BeverlyHillsCop4 -