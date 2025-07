Commissione speciale per l' acqua della Regione Abruzzo nominati i componenti

Con decreto del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, su indicazione dei gruppi consiliari, sono stati designati i 15 componenti della commissione speciale per l'acqua per la gestione della situazione idrica attuale e del servizio idrico in Abruzzo. L'organo, istituito dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

