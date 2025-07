La Juventus continua il suo processo di rinnovamento dirigenziale, con nuovi innesti e scelte strategiche per il futuro del club. La Juventus continua a portare avanti un processo di rinnovamento che coinvolge figure chiave del club. Dopo la conclusione della stagione 202425, in casa bianconera si è aperta una nuova fase, orientata verso una gestione moderna. Il recente arrivo di Damien Comolli nel ruolo di Direttore Generale ha rappresentato un segnale forte in questa direzione. Dirigente di grande esperienza, Comolli è stato chiamato a guidare una rifondazione tecnica e strutturale, raccogliendo un’ereditĂ non semplice. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Juventus, Comolli ha scelto il suo collaboratore: c’è l’annuncio