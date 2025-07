Aggiornamenti in distribuzione per tre dispositivi Amazfit: ecco le novità per Amazfit Active 2, Bip 6 ed Helio Strap. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - Tris di aggiornamenti per gli smartwatch di Amazfit: ecco le novità in distribuzione