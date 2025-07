Vlahovic Juve, Pellegatti rende noti i motivi che potrebbero portare i rossoneri a puntare sull’attaccante serbo: è un’opportunità, ma solo a quella condizione.. Intervistato da TMW Radio, Carlo Pellegatti ha provato a chiarire la posizione del Milan su Dusan Vlahovic. Il bomber serbo, attualmente legato alla Juve fino al 30 giugno del 2026, può essere un’occasione di mercato per i rossoneri. Tuttavia, c’è una condizione da rispettare in merito alla buona riuscita dell’affare: il dimezzamento dello stipendio. Ecco le parole del giornalista. PAROLE – « Vlahovic? Si continua a parlare di lui. Trapela dal Milan oggi che Vlahovic no. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Pellegatti detta le regola di Casa Milan: «È un’opportunità, ma se non accetta questa condizione…». Le rivelazione del giornalista