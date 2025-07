Dazi e Almasri Ciriani mette in riga le sinistre | Qui nessuno scappa per ora l’informativa non è utile né opportuna

Le opposizioni vanno avanti a testa bassa con la richiesta al governo di riferire sul caso Almasri (ampiamente chiarito dal ministro Carlo Nordio per quanto di sua competenza) e sui dazi trumpiani. Come sempre. Ma il governo non ha scheletri nell’armadio come Schlein, Fratoianni e Bonelli continuano a ripetere. “Per quanto riguarda Nordio non posso che ribadire quello che ho detto giorni fa, c’è in corso un’indagine da parte del Tribunale dei ministri. In questo momento non è nĂ© utile nĂ© opportuno che il governo riferisca su cose che peraltro non conosce. RiferirĂ alla fine, alla conclusione di quest’indagine, quando ci saranno degli elementi utili per il dibattito e per il confronto parlamentare, prima non avrebbe senso e quindi non lo farà ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dazi e Almasri, Ciriani mette in riga le sinistre: “Qui nessuno scappa, per ora l’informativa non è utile nĂ© opportuna”

Sul caso Almasri sta crollando il castello di bugie costruito da questo governo: ogni giorno emerge qualcosa di più grave e vergognoso. Giorgia Meloni è la regista di questo film horror: deve venire in Aula e deve mandare a casa Nordio, simbolo dell’incompet Vai su Facebook

