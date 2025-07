Konami sarà presente alla Gamescom 2025 con Metal Gear Solid Delta Silent Hill f e Yu-Gi-Oh!

Konami Digital Entertainment ha confermato la propria partecipazione alla Gamescom 2025, il più grande evento videoludico del mondo. Come partner Gamescom, il publisher giapponese ha rivelato che sarà presente con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Silent Hill f e Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili. I fan dell’action tactical espionage potranno recarsi al padiglione 7, B-020 per una demo di METAL GEAR SOLID?: SNAKE EATER ( gioco che include anche la modalità multiplayer ) in vista del lancio post Gamescom. Immersiva esperienza cinematografica horror con SILENT HILL f, grazie a un nuovissimo trailer che sarà mostrato durante l’Opening Night Live. 🔗 Leggi su Game-experience.it

