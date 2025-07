Bolgheri, 15 luglio 2025 – C’è la schiacciata con la mortadella, che in Toscana è divina. C’è il panino con il prosciutto toscano stagionato. Altra bontĂ assoluta. Tutti street food d’eccellenza. Ma il panino piĂą buono di Toscana è a Bolgheri e ha un ingrediente sorprendente: la francesina, il tipico piatto toscano realizzato con il bollito avanzato ripassato nel sugo. Sapori eccellenti, sapori ricercati, che spesso dimentichiamo. Piatti poveri, ma cibo da re, di rara prelibatezza. Il Gambero Rosso incorona i migliori street food, regione per regione. In Toscana vince appunto questa schiacciatina particolare realizzata al Macello di Bolgheri Panini, ristorante che vede insieme Omar Barsacchi e Sandro Cecchini, due punti di riferimento per la carne non solo in Toscana ma a livello italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Qual è il panino più buono di Toscana? Il verdetto e l’ingrediente che stupisce