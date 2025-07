Questa è la mia decisione L’annuncio di Trump su Putin da Mosca parole non incoraggianti

Il presidente statunitense Donald Trump ha ribadito alla BBC la delusione verso Vladimir Putin per la guerra in Ucraina, precisando però che non è pronto a rompere i rapporti: “ Sono deluso, ma non ho chiuso con lui “, ha detto Trump, aggiungendo: “Ci stiamo lavorando”, riferendosi alla possibilità di chiudere il conflitto. Trump ha raccontato la sua ultima conversazione con Putin: “Abbiamo avuto una grande conversazione. Gli ho detto: ‘ Bene così, penso che siamo pronti ad avvicinarci a chiuderla’. E poi lui ha tirato giù un palazzo a Kiev “. Sulla Nato, il presidente ha cambiato idea rispetto al passato, definendola ora un’organizzazione dove “ciascuno paga i suoi conti”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Trump ha fatto suo il ‘piano per la pace’ di Putin. Ma la convergenza tra i due non è nuova - Nei giorni dell’eredità spirituale di Francesco sull’importanza di umanizzare le relazioni, Trump ha presentato un “Piano di Pace per l’Ucraina”.

Telefonata Trump-Zelensky, "discussi attacchi russi e difesa aerea" Il presidente Usa, ore prima: "Deluso da Putin, non vuole fermarsi". Cremlino: raggiungeremo gli obiettivi, con la diplomazia o con le armi. Nbc: stop alle munizioni decisione di Hegseth Vai su X

(Adnkronos) - Vladimir Putin e Emmanuel Macron tornano al dialogo dopo 3 anni di silenzio e affrontano il tema del cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Donald Trump, intanto, ferma forniture militari a Kiev con una decisione che rischia di avere un impatto i Vai su Facebook

