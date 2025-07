Dazi Usa Bernini | Provvedimenti di emergenza per neutralizzate i contraccolpi

“I dazi del 30% annunciati dagli Stati Uniti sull'export europeo rappresentano una minaccia seria e trasversale per l'industria italiana". A dirlo è il presidente di Confindustria Toscana sud, Fabrizio Bernini che, attraverso una nota pubblica, interviene per esprimre le proprie preoccupazioni in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Dazi, Bernini: "Non hanno mai giovato a chi li pone, antieconomici per chiunque" - "I dazi sono un tormentone che si ripete nella storia che, però, non ha mai giovato a chi li pone, perché sono antieconomici per chiunque.

Dazi, Bernini cauto: Arezzo esposta, interi comparti a rischio, ma tenera viva la diplomazia; Il Presidente di Confindustria Toscana Sud Bernini sui dazi USA: “servono provvedimenti di emergenza per neutralizzare i contraccolpi”.

***Usa: Trump valuta dichiarazione emergenza economica nazionale per ... - 1,5%; 11 luglio, 13:08 ***Dazi: Ue, pronti ad accordo di principio con Usa ma no ... Riporta ilsole24ore.com

Dazi, tribunale federale Usa blocca Trump: 'Solo il Congresso può ... - Gli Stati Uniti richiederanno un "provvedimento d'emergenza" se la Corte d'appello non emetterà a sua volta una sospensione almeno temporanea della sentenza della corte di grado inferiore. Si legge su repubblica.it