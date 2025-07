Sospensioni idriche in Irpinia | lavori e chiusure in diversi comuni

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, nella giornata odierna, sono in corso interventi di riparazione su una condotta adduttrice nel territorio comunale di Torella dei Lombardi. I tecnici sono attualmente al lavoro per il ripristino della linea. A causa dell'intervento, è previsto un calo.

In questa notizia si parla di: sospensioni - idriche - irpinia - lavori

Avellino, crisi idrica: rubinetti a secco in trentadue comuni tra lavori e sospensioni L'emergenza idrica non dà tregua al distretto irpino

