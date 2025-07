Università pubblicato l' avviso per i dottorati di ricerca nei tre atenei abruzzesi

È stato pubblicato quest’oggi dalle tre università abruzzesi, la Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, l’università dell’Aquila e quella di Teramo, l’avviso Fse+ “Programma di ricerca e formazione dottorale – Finanziamento dottorati di ricerca” presentato ad aprile, in Regione, dall’assessore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: università - ricerca - pubblicato - avviso

Musei, università, centri di ricerca e imprese: due giornate di confronto alla CIttà della Scienza - La Fondazione Idis– Città della Scienza di Napoli promuove l’evento “Nuove Frontiere della Comunicazione Scientifica e Ruolo Sociale dei Musei del XXI Secolo”, organizzato nell’ambito del progetto europeo SciCo+ High Professional Skills for Advanced Science Communication, coordinato da Città della Scienza in partnership con il Trinity College, Navet Science Center, Ciencia Viva, Fondazione Mondo Digitale, Databenc, l’Università Politecnica di Bucarest e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Panviride, la ricerca italiana sugli antivirali fa squadra: ecco i risultati del progetto dell’Università - Dopo un anno di lavoro il progetto di ricerca PANVIRIDE, coordinato dall’Università di Parma e dedicato allo sviluppo di nuovi farmaci antivirali ad ampio spettro, ha raggiunto risultati concreti e promettenti.

Università Cattolica del Sacro Cuore, ricerca per migliorare la cura dei pazienti con gravi cerebrolesioni - ROMA (ITALPRESS) – L’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Gemelli Medical Center e la Fondazione Gli Artisti del Sorriso – Manuela Di Santo – ETS annunciano la proposta di finanziamento di una borsa di studio nell’ambito del Dottorato di Neuroscienze, attivo nell’offerta formativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università del Sacro Cuore nel campus di Roma, con l’obiettivo di sviluppare nuovi strumenti per ottimizzare la presa in carico dei pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite.

Translate postL’Università di Padova ha pubblicato un avviso riguardante i corsi INDIRE e il TFA sostegno X ciclo https://scuolainforma.news/luniversita-di-padova-ha-pubblicato-un-avviso-riguardante-i-corsi-indire-e-il-tfa-sostegno-x-ciclo/… via @Scuolainfor Vai su X

Opportunità di #Tirocinio alla Banca d’Italia – Sede di Palermo La Sede di Palermo della Banca d’Italia ha pubblicato un avviso di selezione per 1 #TirocinioExtracurriculare presso l’Unità di Analisi e Ricerca Economica Territoriale (#ARET). Avvio previsto Vai su Facebook

UNIVERSITA' ABRUZZESI: PUBBLICATO BANDO PER FINANZIARE 106 DOTTORATI DI RICERCA; Progetti di ricerca nei cantieri di digitalizzazione - Avviso pubblico con invito a manifestare interesse per le Università; Ricerca, 50 milioni di euro per richiamare giovani ricercatori dall’estero.