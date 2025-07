Maga perché i sostenitori di Trump sono in rivolta

Sempre piĂą persone nel movimento fedele al presidente americano stanno iniziando a manifestare la loro rabbia contro il governo, accusato di non mantenere le promesse. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Maga, perchĂ© i sostenitori di Trump sono in rivolta

Lo scontro sul bilancio a Washington fa riemergere la differenza tra la fazione MAGA e i sostenitori dell'austerità - Trump vuole tagliare le tasse, mentre i conservatori temono il debito e i populisti convinti si oppongono ai tagli della sanità "Non ha alcuna possibilità di essere approvato", dice il senatore repubblicano Ron Johnson della proposta di bilancio all’esame del Congresso USA.

L'Europa è nella morsa di #Trump e di #Putin. Entrambi combattono per abbattere la democrazia liberale. Sono alleati di fatto. Davanti a questo tornante storico il balbettio dei leader europei non è adeguato e non è dignitoso. Non si deve inseguire la benevol

Da Epstein all'immigrazione, perché i sostenitori di Trump sono in rivolta; Rivolta Maga contro le armi Usa all’Ucraina. E per Trump non è l’unica grana con la base; Caso Epstein, tensioni tra i sostenitori di Trump: il MAGA è diviso.

La teoria complottista che si sta ritorcendo contro Trump - Il presidente ha parlato a lungo di segreti sconvolgenti nel caso Epstein: ora ha ritrattato e i suoi sostenitori più estremisti non l'hanno presa bene ... Da ilpost.it

Rivolta Maga contro le armi Usa all’Ucraina. E per Trump non è l’unica grana con la base - La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene: “Dobbiamo mantenere le promesse della campagna elettorale”. Scrive msn.com