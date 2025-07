North Sails ha deciso di farci appassionare agli sport estremi sull' acqua

Sei concorrenti, due sport adrenalinici, una location mozzafiato: sono questi gli ingredienti che North Sails ha amalgamato per** Wings & Waves – Watersports Challenge **, la prima sfida basata su watersport come kiteboard e wingfoil, prodotta dallo storico brand di abbigliamento i n collaborazione con Finite Films & TV. Una sorta di reality con un format che prevede 16 episodi da 12 minuti, disponibili sui canali social di North Sails e sul canale YouTube North Sails Kiteboarding. Wings & Waves rappresenta un format sportivo, certo, ma anche una sorta di viaggio introspettivo che ogni concorrente, ciascuno con un background differente, si trova ad affrontare per confrontarsi con gli altri e tentare di conquistare la vittoria. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

