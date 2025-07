Materazzi | Faccia a faccia con Calhanoglu Leoni? L’Inter ha un vantaggio | VIDEO CMIT

“Spogliatoio nerazzurro? È normale che dopo 60 partite ci siano stress e tensione. I chiarimenti vanno fatti all’interno” L’ex difensore dell’ Inter e della Nazionale, Marco Materazzi, è stato ospite quest’oggi in Lega Calcio. Dal campionato a Calhanoglu passando per Leoni e la ‘sua’ Inter, ecco le parole di Materazzi raccolte dall’inviato di Calciomercato.it Giorgio Musso. CAMPIONATO – “L’Inter è sempre l’Inter, come tutti gli anni rimane la favorita. È quella che negli ultimi anni ha vinto lo Scudetto con il Napoli”. SPOGLIATOIO INTER – “Da fuori dico che è un gruppo sano, è normale che dopo 60 partite ci siano stress e tensione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

