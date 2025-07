Politiche attive e passive del lavoro Artigianato come modello

Milano, 15 lug. (askanews) - "Le politiche passive e attive del lavoro: il modello dell'Artigianato". È il titolo del convegno nazionale promosso dall'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA) e dal Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (FSBA) che si è svolto a Montepulciano, nel contesto della manifestazione "Luci sul Lavoro". L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di approfondimento sul ruolo strategico della bilateralità dell'artigianato nella costruzione di un mercato del lavoro più equo, dinamico e resiliente. Al centro del dibattito, l'integrazione tra ammortizzatori sociali e politiche attive, con un'attenzione particolare all'esperienza del sistema bilaterale dell'artigianato, capace di coniugare il sostegno al reddito con percorsi concreti di formazione e riqualificazione professionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Politiche attive e passive del lavoro, Artigianato come modello

