Codegoni – Basciano | dalla favola al caos giudiziario tornano in Tribunale cosa emerge

Codegoni – Basciano, in tribunale per l’udienza di affido della figlia CĂ©line Blue, cos’è accaduto. Codegoni – Basciano, questa mattina in Tribunale di Milano c’è stata l’udienza per l’affido di CĂ©line Blue Basciano. Attualmente Alessandro Basciano si trova all’estero per motivi lavorativi e a rappresentarlo c’era il suo avvocato Leonardo D’Erasmo. Leggi anche Il fascino di Can Yaman ammalia: dalle ex alla nuova fiamma, come procede Il legale ha spiegato a Fanpage cosa è accaduto in Tribunale: “il giudice Gennari ha disposto che a lui spettino tre pomeriggi a settimana da trascorrere con lei. Infrasettimanali e non nel weekend, come aveva richiesto il mio assistito”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Codegoni – Basciano: dalla favola al caos giudiziario, tornano in Tribunale, cosa emerge

