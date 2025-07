Realtà Presenti giovani protagonisti dell’estate al Parco Montecchio di Alzano

Alzano Lombardo. Al Parco Montecchio di Alzano Lombardo si è tenuta l’inaugurazione ufficiale dell ’edizione 2025 del Progetto Realtà P(r)esenti: un’iniziativa che mira a coinvolgere la cittadinanza, i giovani, le reti associative, le cooperative e i gruppi informali della Provincia di Bergamo per costruire insieme un calendario di attività artistiche, culturali e sociali che mettano al centro la partecipazione, l’incontro e la creatività come mezzo per costruire legami di comunità. Sono più di 30 le persone e gruppi che hanno preso parte all’ambizioso processo di costruzione del programma e altrettante le attività che quest’anno animeranno l’estate al Parco Montecchio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Realtà P(r)esenti”, giovani protagonisti dell’estate al Parco Montecchio di Alzano