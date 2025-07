Turisti in difficoltà sul sentiero recuperati dall' elicottero dei vigili del fuoco

Due turisti stranieri sono stati soccorsi oggi, martedì 15 luglio, sulle montagne ossolane. É successo in Val Divedro, dove i due escursionisti, un tedesco e uno svizzero, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con l'elicottero. A dare l'allarme sono stati i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Vigili del Fuoco: da ieri sera si cerca una persona tra Onno e Barni In campo ci sono droni, squadre Saf, il sistema di rilevazione dei telefoni. Sul posto anche l'elicottero Drago e l'unità di comando locale

#Grosseto, incendio vegetazione Castiglione della Pescaia: proseguono le operazioni di spegnimento dei #vigilidelfuoco, in azione con 4 squadre, specialisti nautici e il Drago 124. Al lavoro anche 4 elicotteri della Regione. Intervento in corso [#10luglio 17:30

Turisti dispersi all'Argentiera recuperati dai vigili del fuoco di Sassari; Turista morto agli Orridi di Uriezzo, il recupero con l'elicottero dei vigili del fuoco; Incendio a Scarlino, evacuati stabilimenti e turisti: paura nella pineta tra Puntone e Follonica.

Turisti in difficoltà sul sentiero, recuperati dall'elicottero dei vigili del fuoco - I due escursionisti, un tedesco e uno svizzero, sono stati soccorsi sul sentiero che dall'Alpe Vallè porta al Devero

Erba, morto il turista tedesco disperso durante una camminata in montagna: le foto inviate alla moglie, poi il silenzio - Il 60enne era partito in auto dalla casa vacanze nella zona di Barni, Per un po' ha comunicato con il cellulare, poi dev'essere scivolato.