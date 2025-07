Sistema Sorrento i pm | Un imprenditore voleva suicidarsi per le vessazioni del sindaco arrestato

Il “Sistema Sorrento” stava portando un imprenditore al suicidio. Mette i brividi la ricostruzione fatta dal procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso: “Il sindaco Massimo Coppola fu arrestato dopo che l’imprenditore Michele De Angelis venne da noi a dirci che era esasperato a tal punto dalle richieste di tangenti che subiva dal primo cittadino, che aveva maturato propositi suicidiari”, ha spiegato. Mentre le cronache raccontano di 16 nuovi arresti tra cui un’ordinanza bis al sindaco, al centro di tutti i 14 capi d’accusa, Fragliasso fa un passo indietro e torna al precedente blitz. Cioè alla notte del 20 maggio, quando Coppola fu fermato in flagranza di reato con 4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sistema Sorrento”, i pm: “Un imprenditore voleva suicidarsi per le vessazioni del sindaco arrestato”

In questa notizia si parla di: imprenditore - sistema - sorrento - sindaco

Sistema Sorrento, il gip: “Allarmante pervicacia del sindaco, minacce all’imprenditore durante la cena dell’arresto” - Persino durante l’ultima cena al ristorante, conclusa con l’arresto in flagranza di reato, il sindaco di Sorrento Massimo Coppola era tornato a vessare l’imprenditore di Prisma Michele De Angelis.

