Auto si blocca in galleria sull' A1 a Barberino un camion la travolge | tre morti ferite una donna e una bambina Coda di chilometri

L'incidente nel primo pomeriggio: ora l'autostrada è stata riaperta in entrambe le direzioni. L'auto, una Fiat Panda, con a bordo i tre uomini morti, la donna e la bimba ferite si sarebbe fermata all'improvviso sulla corsia di marcia e il camion non è riuscita ad evitarla. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Auto si blocca in galleria sull'A1 a Barberino, un camion la travolge: tre morti, ferite una donna e una bambina. Coda di chilometri

