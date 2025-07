Ruba in carrozzeria | il titolare lo vede dalle telecamere arrestato

Firenze, 15 luglio 2025 – Ha tentato il colpo nella notte, portando via il catalizzatore di un'auto Bmw in riparazione in una carrozzeria del comune di Capraia e Limite. Ma la fuga è durata poco: grazie alla prontezza del titolare dell'officina e all'intervento tempestivo dei carabinieri, un uomo di 53 anni, originario della Campania, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. Il furto è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 luglio. L'uomo, dopo essersi introdotto nell'area della carrozzeria, è riuscito a smontare e sottrarre il catalizzatore dal veicolo, per poi allontanarsi rapidamente a bordo di un'auto con targa estera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

