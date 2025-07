La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast dell’ottava puntata

. Questa sera, martedì 15 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Nel nuovo episodio in onda questa sera durante un duro confronto tra Esat e Nuh poichĂ© il figlio di Smet si presenterĂ durante la festa furioso verso l’autista che lo ha abbandonato nel nulla. Esat cercherĂ così di far rivelare a Nuh la propria identitĂ , che però preferirĂ tacere, lasciando rispondere Sumru, che però si sentirĂ male e sbatterĂ la testa finendo per essere ricoverata in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Tpi.it

