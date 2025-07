Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre | tutto quello che c’è da sapere

Tutto suo padre. e anche un po’ sua madre: anticipazioni, cast e streaming dello show di Enrico Brignano. Questa sera, martedì 15 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Tutto suo padre. e anche un po’ sua madre, one-man show di Enrico Brignano andato in scena al Gran Teatro di Roma nel dicembre del 2012. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Tutto suo Padre. e un po’ sua madre di Enrico Brignano – portato per la prima volta in tour a partire dalla stagione teatrale 20122013 – riflette i ricordi e le esperienze della Famiglia Brignano, specchio della crisi della società italiana, dandogli rilievo e interesse con i colori dell’invenzione. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre: tutto quello che c’è da sapere

Elodie: “Il mio vero cognome non è Di Patrizi. Mio padre scoprì tutto ai tempi del liceo” - Elodie ha raccontato che il suo vero cognome non è Di Patrizi. La cantante romana ospite di R101 ha rivelato che il suo papà scoprì il suo reale cognome ai tempi del liceo: "Il mio cognome è Canini, ma io ho lasciato Di Patrizi, chi se ne frega".

Riccardo ucciso dal padre, l’autopsia svela tutto: una fine terribile - Nel cuore delle Dolomiti, il piccolo borgo di Oltra di Lamon viveva nella quiete che solo i paesi di montagna conoscono.

Amber Heard ha avuto due gemelli: “Ho fatto tutto da sola”. Ma c’è il sospetto: “Il padre è Elon Musk” - Amber Heard ha avuto due gemelli: lo ha annunciato la stessa attrice su Instagram che ha precisato di “avere fatto tutto da sola e secondo i suoi tempi”.

