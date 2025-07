Caprile Juventus | il portiere del Cagliari in cima alla lista per il ruolo di riserva! I bianconeri vedono in questo profilo anche questo fattore che stuzzica!

Caprile Juventus, i bianconeri mettono gli occhi sull’estremo difensore del Cagliari: piace soprattutto per quel motivo. La Juventus continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto portieri: la dirigenza bianconera sta monitorando attentamente le opzioni disponibili per affiancare Di Gregorio nel ruolo di portiere di riserva. In caso di partenza di Mattia Perin, il primo nome sulla lista per rimpiazzarlo resta Elia Caprile, giovane portiere classe 2001 recentemente riscattato dal Cagliari. Caprile Juventus: una riserva di qualitĂ per il futuro. Elia Caprile, ex Napoli, sta dimostrando di avere un grande potenziale, e la Juventus lo sta osservando da vicino come possibile rinforzo per il ruolo di nuovo portiere di riserva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

