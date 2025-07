Scatena rissa ed aggredisce i poliziotti | minorenne arrestato a Battipaglia

Un minore di nazionalità egiziana è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Battipaglia con l'accusa di rissa, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'intervento è avvenuto presso la comunità per minori “Obiettivo Futuro”, dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Battipaglia, minorenne arrestato dalla polizia per rissa e aver aggredito un poliziotto - A Battipaglia il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha tratto in arresto un minore egiziano, resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, ... Si legge su msn.com

Battipaglia, rissa in comunità per minori: arrestato giovane egiziano per aggressione a pubblico ufficiale - Arrestato minore egiziano a Battipaglia per rissa e aggressione a pubblico ufficiale: ferito un agente con 15 giorni di prognosi ... infocilento.it scrive