Portuense il milione di euro non speso per piazza Lorenzini non è destinato a largo Santa Silvia

La riqualificazione di piazza Augusto Lorenzini non si farĂ piĂą. La rinuncia al progetto, parte integrante del programma 100parchi, non implica però il trasferimento di risorse per il restyling di Largo Santa Silvia. Chi aveva proposto di farlo si è visto bocciare, in consiglio municipale, il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

