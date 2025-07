‘Ndrangheta la denuncia del procuratore Musolino | La repressione non è la soluzione la politica non ha capito che produciamo criminalità

“Dite voi come vi relazionate con Pino Piromalli, con Antonio Piromalli? Come vi relazionate con Ciccio Pesce o con i vari Bellocco che sono usciti?”. Rompe gli schemi il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Stefano Musolino e, a Gioia Tauro, durante la manifestazione “Favuriti” organizzata dall’imprenditore e testimone di giustizia Nino De Masi, si rivolge ai sindaci della Piana facendo i nomi e i cognomi dei boss della ‘ndrangheta. Per il magistrato, segretario nazionale di Md, è importante come i cittadini si relazionano con i capicosca che da diversi mesi a questa parte, scontata la pena, sono ritornati sul territorio: “Questo – spiega – cambia tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta, la denuncia del procuratore Musolino: “La repressione non è la soluzione, la politica non ha capito che produciamo criminalità ”

In questa notizia si parla di: ndrangheta - procuratore - musolino - denuncia

"Avrebbe rivelato gli esiti delle indagini sulla 'ndrangheta". Ecco perchè è indagato il procuratore Michele Prestipino. I fari dell'inchiesta anche sul Ponte sullo Stretto - Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Michele Prestipino Giarritta, invitato a comparire a Caltanissetta dopo che il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati per rivelazione di segreto d’ufficio.

‘Ndrangheta, il procuratore Lombardo: “un esercito di 60mila affiliati”. L’appello: “Basta silenzi” - Il quadro emerge dall’ultima inchiesta della procura antimafia di Reggio Calabria. Il Ros arresta quattro boss e gregari del clan Labate, protagonista delle cronache giudiziarie dal 1930

Perché Prestipino, procuratore antimafia, è indagato per aver riferito notizie su indagini di Ndrangheta - Il procuratore aggiunto dellaDirezione nazionale antimafia Michele Prestipino è indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio.

La denuncia su commissariamenti eterni, interdittive basate solo sui cognomi, fuga dei giovani del procuratore aggiunto della Dda di Reggio: "Il problema è culturale, non giudiziario. Serve una rinascita civile interna" Vai su Facebook

‘Ndrangheta, la denuncia del procuratore Musolino: “La repressione non è la soluzione, la…; La Calabria vista dal pm antimafia Musolino: O la società trova la forza per cambiare, o restiamo poveri e pazzi; Economia e mafie, parola di magistrato: «Fare impresa si può».

'Ndrangheta: sequestrati beni per 2 mln a imprenditore - Beni per oltre due milioni di euro sono stati sequestrati dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria all'imprenditore Domenico Musolino, di 45 anni, indiziato di contiguità con la ... Come scrive ansa.it

Musolino nuovo Procuratore aggiunto a Reggio Calabria - La nomina è stata decisa all'unanimità dal Plenum che ha ratificato l'indicazione che era stata ... Lo riporta ansa.it